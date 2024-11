Atentado a bomba no STF: o que se sabe hoje (14) sobre explosões no DF

A Câmara estava em votação no momento da explosão no estacionamento. Os deputados discutiam a PEC que amplia a imunidade tributária das igrejas. Com a notícia das explosões, parlamentares reclamaram da continuidade da sessão apesar da "banalização da violência e dos ataques de 8 de Janeiro", em referência aos atos ocorridos também na praça dos Três Poderes.

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) suspendeu a sessão às 21h14 após a confirmação da morte. O deputado manteve os trabalhos até o horário com o argumento de que estava "aguardando o chefe da Segurança da Câmara dos Deputados".

O STF divulgou uma nota dizendo que "ministros foram retirados do prédio em segurança". A Corte afirmou que "dois fortes estrondos foram ouvidos". A sessão do Supremo era sobre operações policiais nas favelas do Rio. A sessão contou com autoridades e representantes da sociedade civil. Por isso, o plenário estava mais cheio do que o normal — na hora das explosões, muitos ainda estavam no prédio.

A investigação do atentado

Inquérito foi aberto ainda na noite de quarta. Hoje pela manhã, fontes da PF informaram ao UOL que o caso será tratado como ato terrorista.

PF divulgou nota ontem, cerca de duas horas após as explosões, informando que um inquérito policial seria instaurado para apurar os ataques. Há uma coletiva marcada a manhã desta quinta-feira (14) na qual a corporação deve dar mais detalhes sobre as investigações.