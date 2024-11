Brígido: STF marca julgamento de ponto-chave da discussão sobre redes

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai começar no fim deste mês a discussão sobre a legalidade do Artigo 19, um dos pontos-chave do chamado marco civil da internet, que regula as redes sociais, afirmou no UOL News desta sexta (15) a colunista Carolina Brígido.

Esse artigo diz que existe liberdade de expressão, no entanto, as plataformas de internet precisam retirar do ar o conteúdo diante de decisão judicial. Carolina Brígido, colunista do UOL

Segundo ela, o que se discute hoje no STF é que esse artigo não impede que uma plataforma retire do ar um conteúdo sabidamente ilegal, ainda que não exista decisão judicial expressa.