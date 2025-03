Lista das 130 testemunhas dos acusados de golpe vai de Lula a Bolsonaro

Wladimir estava atuando na segurança de autoridades para a cerimônia de posse de Lula quando vazou informações a militares golpistas. Investigação aponta que ele estava disposto a auxiliar na trama golpista, inclusive fornecendo detalhes sobre a segurança de Lula.

Já Marcelo Câmara era da mesma equipe de Mauro Cid no Planalto. Ele foi flagrado em diálogos com Cid repassando informações sobre itinerários de viagens do ministro Alexandre de Moraes no final de 2022.

Denúncia aponta que monitoramento era parte do plano golpista que mirava o ministro do STF. Defesa nega crimes e diz que ele apenas teria levantado informações em fontes abertas, e que isso não seria crime.

General, Hamilton Mourão (Republicanos-RS), senador Imagem: Andressa Anholete/Agência Senado

Hamilton Mourão

Ex-vice-presidente e atual senador pelo Rio Grande do Sul estava rompido com Bolsonaro no fim de 2022. Ainda assim, ele foi chamado para testemunhar pelas defesas do ex-presidente, do ex-ministro do GSI Augusto Heleno e do general da reserva Estevam Theophilo.