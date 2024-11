Para Gilmar, STF não deve afastar Moraes de ações sobre golpe: 'Absurdo'

Moraes acumula a relatoria de casos em que também é vítima. Na decisão que determinou a prisão de quatro militares e um policial federal por planejarem a morte dele, na última terça (19), o ministro fez citações a si mesmo 44 vezes. Além da tentativa de assassinato em si, a susposta tentativa de golpe também tinha Moraes como alvo, já que uma das minutas encontradas pela PF previa a prisão dele e de outras autoridades.

O ministro, porém, já se afastou de casos em que foi vítima. Um deles foi sobre as ameaças de morte feitas por um fuzileiro naval e o irmão dele a Moraes e familiares. Outro foi sobre as hostilidades que o ministro sofreu no aeroporto de Roma, em julho de 2023.