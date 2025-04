O papado subversivo de Francisco

A Itália sozinha possui 17 cardeais eleitores — aqueles com menos de 80 anos e direito a voto no conclave — o mesmo número que toda a América do Sul, continente com a maior proporção de católicos no mundo. Os Estados Unidos, nação de maioria protestante, contam com dez cardeais eleitores, enquanto o Brasil, maior país católico do mundo, possui apenas sete.

Esta desigualdade tem raízes profundas relacionadas ao poder econômico. "Tem uma forte relação com a grana, com o dinheiro", destaca Toledo. Existe uma forte correlação entre o PIB per capita dos países e o número de sacerdotes. Isso se explica pelo alto custo de formação e manutenção de padres e paróquias. "Custa caro para você formar padres, para formar sacerdotes, custa caro para você manter os sacerdotes", explica o colunista.

Nos Estados Unidos, a relação é de um sacerdote para cada 2.000 fiéis, enquanto no Brasil essa proporção chega a um para 15 mil. De acordo com levantamento do Pew Research, entre 2013 e 2025, Francisco promoveu uma significativa redistribuição do poder cardinalício: a proporção de cardeais europeus caiu de 51% para 40%; na Ásia, o percentual quase dobrou, passando de 10% para 18%; na África Subsaariana, cresceu 50%, indo de 8% para 12%; na América Latina houve leve aumento, de 17% para 18%; já na América do Norte, diminuiu.

Essa redistribuição não apenas democratizou a representação, mas também alinhou o colégio cardinalício com as regiões onde a Igreja Católica experimenta crescimento em números absolutos, principalmente Ásia e África.

"Ele fez um trabalho de democratização da representação cardinalícia dos eleitores do papa ao longo dessa década", ressalta Toledo.

O próximo conclave, que deve ocorrer nas próximas semanas, revelará se o legado transformador de Francisco terá continuidade. "Saberemos quando a fumaça branca sair, mas também veremos, independentemente da nacionalidade do papa, se ele vai dar segmento a essa subversão do Francisco ou não", comenta Toledo.