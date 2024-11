Plano de golpe: cronologia mostra passos ensaiados de entorno de Bolsonaro

Pô, a gente tem procurado orientar tanto o pessoal do agro como os caminhoneiros que estão lá em frente ao QG. E hoje chegou para a gente que parece que existe um mandado de busca e apreensão do TSE, não, do Supremo, em relação aos caminhões que estão lá. Então, isso seria importante, se o presidente pudesse dar um input ali para o Ministério da Justiça para segurar a PF ou para a Defesa alertar o CMP [Comando Militar do Planalto].

General Mario Fernandes em conversa com Mauro Cid

9 de dezembro de 2022

Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada no dia 9 de dezembro de 2022 Imagem: Sergio Lima/AFP

Um dia após Fernandes demonstrar preocupação com a desmobilização dos atos golpistas, Bolsonaro fez seu primeiro discurso aos manifestantes no Alvorada. "Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês, para onde vai a Câmara e o Senado são vocês também", disse o então presidente.

Na ocasião, Bolsonaro elogiou os protestos antidemocráticos e adotou um discurso dúbio. "Se algo der errado é porque eu perdi a minha liderança, eu me responsabilizo pelos meus erros. Mas peço a vocês: não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo", afirmou.

12 de dezembro de 2022