Golpe: quais as patentes dos militares indiciados e quanto eles ganham?

Ao todo, 24 militares foram indiciados. O relatório apresentado pela Polícia Federal ao STF (Supremo Tribunal Federal) aponta possível cometimento de crimes por parte de 37 pessoas. O documento afirma que os indiciados se envolveram em casos de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de Direito e organização criminosa.

Quem são os militares indiciados?

Com base em consulta no Portal da Transparência nesta sexta-feira (22), confira abaixo as patentes e salários dos militares, referentes a agosto de 2024 — alguns deles já com bonificações.

As informações aparecem para 22 militares, dos quais 21 ganham em reais e, juntos, somam mais de R$ 602 mil em remuneração bruta. Outro agente recebe em dólar, pois atua fora do país.

Alexandre Castilho Bitencourt da Silva, coronel na ativa