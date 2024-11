'Vai cancelar o jogo?': veja mensagens de militares sobre execução de golpe

A Polícia Federal prendeu nesta semana quatro militares das Forças Especiais e um policial federal suspeitos de planejar um golpe que incluía matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Em um grupo intitulado "Copa 2022", eles coordenaram ações, discutiram planos e compartilharam informações sobre os alvos.

O que aconteceu

A PF identificou que Moraes estava sendo monitorado. A partir da análise de dados no celular do tenente-coronel Mauro Cid, a polícia encontrou mensagens trocadas entre ele e o coronel do Exército Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Entre os dias 15 e 16 de dezembro de 2022, eles conversam sobre o que seria o itinerário do ministro. Câmara diz: "Viajou para São Paulo hoje (16/12), retorna na manhã de segunda-feira (19/12) e viaja novamente pra SP no mesmo dia. Por enquanto só retorna a Brasília pra posse do ladrão. Qualquer mudança que saiba lhe informo".