Se condenado, Bolsonaro pode ficar inelegível por mais tempo, diz advogado

O ex-presidente Jair Bolsonaro pode ficar inelegível por mais tempo se for condenado pela tentativa de golpe, afirmou o advogado criminalista Celso Vilardi em entrevista ao UOL News deste sábado (23).

A inelegibilidade será renovada pela condenação de um tribunal colegiado em uma ação penal. Ele tem ali a inelegibilidade determinada por um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Mas agora, claro, que se ele for denunciado e vier a ser condenado, com certeza ele terá mais tempo de inelegibilidade.

Celso Vilardi, advogado criminalista

Vilardi avalia que as penas de prisão para pessoas que forem condenadas pela tentativa de golpe serão longas.