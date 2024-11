Bolsonaro termina pesca e volta a Brasília para reforçar tese de inocência

Bolsonaro voltará a Brasília para participar de reuniões marcadas com integrantes do PL e vereadores eleitos. Principal nome citado no noticiário nacional e internacional sobre a investigação, Bolsonaro teria utilizado a semana de folga para analisar as notícias, segundo informaram aliados.

Ex-presidente quer reforçar tese de inocência. Entre os argumentos veiculados pelos bolsonaristas para tentar deslegitimar as investigações da Polícia Federal está o plano de criar um "gabinete institucional de crise". A PF apurou que militares pretendiam criar esse grupo depois que o golpe de Estado se consumasse. Aliados de Bolsonaro afirmam também que o relatório veio a público para retirar a visibilidade da participação da primeira-dama Janja no G20, também na semana passada.

Os aliados de Bolsonaro reforçam a tese de que há "uma tentativa de tirá-lo" de uma eventual candidatura à Presidência em 2026. Ele, porém, está inelegível até 2030. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tirou os direitos políticos do ex-presidente por causa da convocação de um encontro com embaixadores para fazer ataques às urnas eletrônicas. O evento foi uma agenda oficial do governo, em julho de 2022, e teve transmissão ao vivo pela TV Brasil. Um apoiador afirmou ao UOL que "este é o preço que Bolsonaro paga por ser contra o sistema".

Semana em Alagoas teve passeios pela cidade de São Miguel dos Milagres, descanso em pousada e pesca. "Ficamos um tempo descansando e off, coisa que o presidente nunca faz", disse um apoiador. Gilson Machado divulgou um vídeo em que aparece com o ex-presidente tocando sanfona — ele ficou conhecido por tocar o instrumento durante lives presidenciais durante a pandemia de Covid-19.

Aliados acreditam que esta semana será "de quebra de narrativa". O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deve encaminhar nos próximos dias à PGR o relatório final da Polícia Federal que resultou no indiciamento por suposta tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Mas os aliados apostam que esse material só será analisado para se transformar ou não em denúncia na semana que vem.

Relatório que indiciou Bolsonaro

A PGR analisará o caso após receber o relatório de quase 900 páginas, que está no STF. Caberá à PGR analisar todos os fatos e decidir se apresenta denúncia contra os envolvidos.