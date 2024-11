Josias: lero-lero de Bolsonaro sobre golpe não faz sentido para Judiciário

O discurso do Bolsonaro sempre passa pela tese segundo a qual como nada foi feito, nada é criminoso. Como Lula não tinha tomado posse, na visão do Bolsonaro, nada poderia ser considerado como tentativa de golpe. Isso é uma grande falácia porque poder constituído é o poder eleito. Havia uma eleição, a proclamação do resultado e a diplomação do eleito. Algo pode estar mais constituído do que isso?

Todos os argumentos do Bolsonaro conduzem a essa tese de que tudo o que não praticado e efetivado não pode ser considerado criminoso. Aqui, pensar em assassinar alguém não é crime. Mas tudo evoluiu da cogitação para a execução. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias avalia que Bolsonaro insiste em se apegar a uma tese cada vez mais insustentável conforme o andamento dos inquéritos contra ele.

Para Bolsonaro, se não foi dado tiro em Moraes e se não envenenaram Lula, nada pode ser considerado criminoso. Ocorre que o mesmo Código Penal prevê que a simples tentativa de vilipendiar o Estado Democrático de Direito já é crime.

Para o Judiciário, esse lero-lero do Bolsonaro não tem a menor serventia. Sinto até uma certa pena dos advogados do Bolsonaro porque eles estão ficando sem argumentos. Josias de Souza, colunista do UOL

Sakamoto: Temendo ser preso, Bolsonaro confessa golpe, mas com método

O ex-presidente Jair Bolsonaro demonstrou medo de ser preso pelo seu envolvimento na trama golpista, mas fez uma confissão com método ao admitir que pensou em decretar estado de sítio no país, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto.