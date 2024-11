Sakamoto: Temendo ser preso, Bolsonaro confessa golpe, mas com método

Neste exato momento, a tática do Bolsonaro é tentar desmerecer e deslegitimar aquele ponto que o vincula e o coloca diretamente na cena do crime: o fato de que ele editou pessoalmente a minuta de golpe de Estado. (...) Bolsonaro mente; o golpe estava em marcha, e não em sentido abstrato. Só foi abortado por falta de apoio. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Josias: Lero-lero de Bolsonaro sobre golpe não faz sentido para Judiciário

Jair Bolsonaro tenta a todo custo se desvencilhar das acusações de participação na trama golpista, mas o discurso do ex-presidente não tem força suficiente para convencer a Justiça, disse o colunista Josias de Souza.

O plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes faz parte de um contexto muito bem delineado pela Polícia Federal. Nós não conhecemos todo o contexto; apenas as partes que foram divulgadas. O inquérito tem mais de 800 páginas e ainda continua sob sigilo por decisão de Moraes.

O discurso do Bolsonaro sempre passa pela tese segundo a qual como nada foi feito, nada é criminoso. Como Lula não tinha tomado posse, na visão do Bolsonaro, nada poderia ser considerado como tentativa de golpe. Isso é uma grande falácia porque poder constituído é o poder eleito. Havia uma eleição, a proclamação do resultado e a diplomação do eleito. Algo pode estar mais constituído do que isso?