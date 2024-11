Relatório mostra como era o processo de fabricação de fake news sobre urnas

Mensagens mostram esquema para criação e divulgação de informações falsas, segundo PF Imagem: Reprodução/Relatório da PF

O PL, inclusive, entrou com uma ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) baseada nas informações falsas. A ação foi liderada pelo próprio Bolsonaro e o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto.

As informações falsas foram replicadas constantemente em diversos canais. Ministros do STF e do TSE, oponentes políticos e o próprio sistema eleitoral foi bombardeado nas redes sociais.

A PF chega a citar "técnicas de manipulação" por parte do esquadrão bolsonarista. O objetivo era divulgar sempre publicações para gerar raiva e medo nos brasileiros. Em uma troca de mensagens com Sérgio Cavaliere, Cid chega admite que não houve manipulação das urnas, e ainda assim segue com o plano das fake news (imagem acima).

"Esse contexto serviu para indicar os seguidores do então presidente da República, o esgotamento dos instrumentos legais para reversão do resultado, devendo-se adotar uma outra forma de ação mais contundente, diante das divulgadas 'arbitrariedades' do Poder judiciário".

Relatório da PF