PF diz que Bolsonaro 'planejou, atuou e teve o domínio' de plano de golpe

Reunião com os ministros de Estado. Para a PF, a reunião ocorrida em 8 de julho de 2022 teve como objetivo "cobrar ministros de Estado". Investigação aponta que objetivo do presidente era colocar a estrutura do governo federal para difundir notícias falsas sobre o sistema eleitoral, uma das estratégias necessárias para a consumação do golpe, segundo a PF.

Representação ao TSE. Após o segundo turno das eleições o presidente, por meio de seu partido, o PL, entrou com uma representação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) questionando o resultado nas eleições. A chamada Representação Eleitoral para Verificação Extraordinária peticionada pelo Partido Liberal foi, segundo a PF, baseada em dados técnicos inconsistentes apenas com objetivo de reverberar o discurso de fraudes nas urnas com "ciência e autorização de Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto".

Investigação também aponta participação nas "ações de pressão ao comandante do Exército". A PF cita a "denominada 'Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro', que, segundo as investigações, foi elaborada e disseminada com a ciência e autorização de Bolsonaro". "Dando prosseguimento à execução do plano criminoso, o grupo iniciou a prática de atos clandestinos com o escopo de promover a abolição do Estado Democrático de Direito, dos quais Jair Bolsonaro tinha plena consciência e participação ativa."

Decreto golpista. Outro ponto que a PF aponta é a elaboração de uma minuta de decreto golpista para decretar "Estado de Sítio" no TSE logo após o segundo turno em 2022. Este decreto chegou a ser apresentado aos comandantes das três Forças na época, mas os chefes do Exército e da Aeronáutica se recusaram a participar da iniciativa golpista. "Na concepção dos integrantes da organização criminosa, a assinatura deste decreto presidencial serviria como base legal e fundamento jurídico para o golpe de Estado."

Plano 'Punhal Verde Amarelo'. Para a PF, o conjunto de provas juntadas ao longo da investigação apontam que o ex-presidente sabia do plano encontrado com o general da reserva Mario Fernandes que falava abertamente em assassinar o presidente Lula e seu vice Geraldo Alckmin (PSB), além de Alexandre de Moraes, ministro do STF.