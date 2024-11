Precisamos estar atentos para defender o Estado de Direito, diz Alckmin

Alvo de plano de assassinato como parte de uma tentativa de golpe, segundo a Polícia Federal, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou nesta quinta-feira (28) que é preciso estar "atento" para defender o Estado democrático de Direito.

O que aconteceu

"Precisamos estar atentos e próximos para defendermos juntos o Estado democrático de Direito", disse Alckmin. A declaração foi feita em vídeo exibido durante ato do movimento "Direitos Já" para discutir a tentativa de golpe que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 36 pessoas.

Plano de assassinato e tentativa de golpe motivou o ato. Segundo a organização do "Direitos Já", após a tentativa da abolição violenta do Estado democrático de Direito —que incluía o assassinato do presidente, do vice e do ministro do STF Alexandre de Moraes— se tornar pública, o sociólogo Fernando Guimarães, coordenador do grupo, organizou o encontro. O 11º ato do Fórum pela Democracia conta com o apoio de 16 partidos.