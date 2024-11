Tarcísio e Nunes encontram Lula pela 1ª vez pós-eleição para assinar acordo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), vão se reunir nesta sexta-feira (29) com o presidente Lula (PT). Esse é o primeiro encontro entre os três após o resultado das eleições municipais.

O que aconteceu

Tarcísio e Nunes vão assinar contratos de financiamento do BNDES com o presidente. Os acordos são das obras do trem InterCidades, do trecho norte do Rodoanel e da Linha 2-Verde do Metrô.

O prefeito da capital também vai assinar o contrato para os ônibus elétricos, conforme apurou o UOL. A cerimônia vai ocorrer no Palácio do Planalto com secretários e a presença do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa.