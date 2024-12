Aécio quer PSDB mais ao centro e avalia fusão com outros partidos

Ainda este ano, Aécio diz que vai anunciar a ampliação da federação e, assim que a ideia estiver amadurecida, quer propor uma fusão entre os partidos PSDB, Cidadania e Solidariedade — algo similar com o que aconteceu com o União Brasil, a partir da fusão entre o Democratas e o PSL.

Para o deputado, os erros do partido começaram com a desistência da disputa pela presidência em 2022. "Na hora que uma candidatura que jamais foi viável do ex-governador João Dória, privilegia o projeto de poder de São Paulo e aí o partido se desvirtua e acaba se fragilizando muito", afirma.

No momento em que nós abdicamos da nossa responsabilidade de lançar uma candidatura à presidência da República nós caímos para 13 deputados e nós reconhecemos isso. E eu apontava isso à época, eu dizia que isso ia custar muito caro ao PSDB.

Deputado federal Aécio Neves (PSDB)

Fim do PSDB?

Parte do PSDB trocou o partido por outras siglas desde 2018 —seus principais destinos foram o PSD, o União ou até mesmo o PL. "Antes nós tínhamos mais de 30 parlamentares. Foram para 18 no momento em que nós abdicamos", relembra o parlamentar que busca por outros partidos para evitar o fim do PSDB.

O deputado confirmou ao UOL que o partido Solidariedade deve ampliar a federação PSDB-Cidadania, que no futuro pode resultar na fusão dos três partidos. O PDT também passou por negociações, mas o presidente do partido, Carlos Lupi, decidiu não continuar no projeto de criação de um novo partido. "Outros virão ao longo do próximo ano", diz Aécio.