Delegado que atuou no caso Marielle assume diretoria estratégica na PF

O relatório da PF que indiciou Bolsonaro foi assinado pelo diretor de inteligência. O documento, que incriminou o ex-presidente e mais 36 pessoas, foi assinado por Rodrigo Fernandes e mais três delegados no dia 21 de novembro. À época, ele já estava com a saída do cargo acertada, porque foi nomeado como o próximo adido da PF em Londres no dia 22 de outubro.

Almada atuou em duas fases do caso Marielle. Em 2019, o delegado apurou uma tentativa de atrapalhar as investigações, quando um policial militar apontou falsamente o nome de Orlando Curicica como mandante da morte de Marielle. Durante o governo Bolsonaro, Almada também dirigiu a PF no Amazonas e na Bahia.

Já em 2024, Almada fechou as delações premiadas dos ex-PMs Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, que executaram o crime. À época ele era superintendente da PF no Rio, cargo que assumiu em fevereiro de 2023, no início do governo Lula.