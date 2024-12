Boulos: Manter Derrite é salvo-conduto de Tarcísio para ação violenta da PM

Eu acredito que, em qualquer lugar do mundo, uma cena como aquela que a gente viu ontem, de uma pessoa sendo arremessada de uma ponte por um policial em serviço, o secretário de Segurança já teria sido demitido no minuto seguinte.

Lamentavelmente, não é isso que tem acontecido, o exemplo está vindo de cima: quando o governador diz que 'não está nem aí', quando o secretário de segurança tem toda uma série de ódios na sua carreira policial mal esclarecidos e ele estimula a violência policial... E é isso que está acontecendo na gestão do Derrite. Me surpreende, inclusive, que a gente não tenha um movimento mais forte na sociedade paulista pela demissão do Derrite. Guilherme Boulos

Tarcísio defende Derrite

Questionado sobre os casos de letalidade e abusos da PM, Tarcísio afirmou que Derrite faz um bom trabalho e respondeu que sim: "Olhe os números. Você vai ver que está". Ele foi questionado por jornalistas na Câmara dos Deputados, em Brasília, onde recebeu uma homenagem na manhã desta quarta.

O governador, porém, não explicou quais números comprovariam o bom trabalho do secretário. Um repórter insistiu no tema e Tarcísio respondeu: "olhe as estatísticas", mas não deu detalhes. Ele também foi perguntado se pretende substituir Derrite após os casos de violência da PM, mas não respondeu.

Secretário repreende casos de violência

Os crimes que acabaram na morte de homem negro e com homem sendo jogado de ponte foram chamados de "condutas antiprofissionais" pelo secretário. "Policial não atira pelas costas em um furto sem ameaça à vida e não arremessa ninguém pelo muro", afirmou Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, em publicação na rede social X nesta terça (3).