Grupo Prerrogativas faz homenagem a Janja e assume o lema 'sem anistia'

Janja se emocionou, agradecendo a homenagem. Ela recebeu uma obra de arte com a frase "arte salva", uma boia de salva-vidas feita de material reciclável. O presente foi entregue por Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo.

Logo depois, Janja discursou. "Estou nervosa, nunca discursei na presença do meu marido me assistindo", brincou enquanto um vídeo com cenas dela em exercício de primeira-dama era exibido no telão para a plateia de advogados que prestigiou o evento.

A primeira-dama é uma aliada do Prerrogativas. Ela influenciou na recomendação de nomes do coletivo para tribunais. Uma das indicações mais recentes é a da desembargadora Gabriela Araújo para o TRF-3 (Tribunal Regional Federal 3), que é doutora em direito constitucional.

Para que a gente não tenha mais casos de feminicídios como não sendo casos de feminicídio, que a gente não tenha mais casos de violência sexual não sendo tratados como casos de violência sexual. Janja, sobre a importância de mulheres no judiciário

"Não à anistia". Antes de Janja entrar no palco, Carvalho discursou sobre o papel do grupo em defesa da democracia desde os tempos da Lava Jato e anunciou a união do grupo para cobrar o julgamento dos indiciados no processo de tentativa de golpe de estado em 2022 e na invasão de 8 de janeiro em Brasília em 2023. "Fascismo e extrema direita são ameaça constante a democracia."