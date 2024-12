O abandono de Beatriz, que perdeu o marido e o filho, mortos pela PM

Foi a entrevista mais difícil e dolorosa que já fiz na vida.

Ao final, sem saber o que dizer, fiz um apelo às autoridades do Estado de São Paulo, que estivessem nos vendo no UOL News, para entrar em contato com a merendeira Beatriz da Silva Rosa, na comunidade do Morro do São Bento, em Santos, no litoral paulista.

Ela está precisando de ajuda urgente, depois de perder o marido Leonel e o filho Ryan, de 4 anos, ambos mortos em ações da PM, que já deixaram um rastro de 474 vítimas fatais de janeiro a setembro deste ano, segundo dados da própria Secretaria de Segurança Pública, chefiada pelo capitão da Rota Guilherme Derrite.