Lula afastado e Alckmin na presidência: como funciona a sucessão no Brasil?

O que aconteceu

Lula, 79, foi submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira para drenagem de uma hemorragia intracraniana após sentir dor de cabeça. Inicialmente, Lula foi examinado na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês e uma ressonância magnética constatou um sangramento no cérebro do presidente, que foi transferido para a unidade de São Paulo do hospital.

O procedimento cirúrgico durou cerca de duas horas e não teve intercorrências. Segundo a equipe médica responsável pelo acompanhamento do presidente, o quadro de saúde de Lula é estável. "Ele dormiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado. [Ele] Encontra-se estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação nos próximos dias", afirmou o médico Roberto Kalil.

Ainda segundo os médicos, Lula não apresenta nenhum tipo de sequela. O presidente está sendo monitorado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde deve permanecer por 48 horas.

A hemorragia é consequência de um acidente doméstico sofrido por Lula no dia 19 de outubro. Na ocasião, o presidente sofreu uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada, em Brasília.