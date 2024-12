Brígido: Investigação do golpe não se encerra com indiciamento de Bolsonaro

As investigações sobre o plano de golpe de Estado não se encerram com o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, destacou a colunista Carolina Brígido na edição deste domingo (15) do UOL News.

Bolsonaro foi indiciado em novembro pela Polícia Federal sob suspeita de ter participado da trama golpista em 2022 que tentou impedir a posse do presidente Lula, isso no mesmo inquérito que resultou no indiciamento de Braga Netto.