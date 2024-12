Andreza: Lula esquece de lamentar morte na UPA ao ter alta do Sírio-Libanês

Ao receber alta do hospital Sírio-Libanês, o presidente Lula esqueceu de lamentar a morte de José Augusto Mota enquanto aguardava atendimento em uma UPA do Rio de Janeiro (RJ), opinou a colunista Andreza Matais na edição deste domingo (15) do UOL News.

A gente viveu nessa semana uma cena muito triste no país e que eu não vi o governo lamentando, que foi a morte do José Augusto Mota, esperando atendimento numa UPA no Rio de Janeiro. Ele faleceu numa cadeira, sem ser atendido. Então, acho que nesse momento em que o país está, o presidente tá saindo do hospital, seria natural a gente cobrar que todo mundo tivesse um atendimento 'à la' Sírio-Libanês, que todo brasileiro tivesse também esse tipo de tratamento.