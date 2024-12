Militares mantêm benefícios mesmo gerando rombo de R$ 50 bi na Previdência

A arrecadação do setor militar não cobre quase nada das suas despesas. A do setor privado cobriu 65%, a dos servidores civis 41,9%, e "o sistema dos militares arrecadou apenas R$ 9,1 bi e gastou R$ 58,8 bi, perfazendo a extremamente pequena proporção de 15,47% da despesa que causa ao erário", comparou em julho o ministro do TCU Walton Alencar.

Dono do quinto maior orçamento da Esplanada, o orçamento do Ministério da Defesa é quase todo comprometido com salários. 78% de seus R$ 127,9 bilhões pagam o soldo dos 362.574 militares da ativa, 235.416 pensionistas e 169.793 inativos (aposentados), segundo o Portal da Transparência.

Proporcionalmente, a folha de pagamento dos militares brasileiros é três vezes a dos Estados Unidos, a maior potência militar do mundo. Por lá, os salários consomem 22% do orçamento militar, segundo dados da Peter G. Peterson Foundation, entidade que acompanha as contas públicas nos EUA.

"O militar recebe muito mais do que contribui", diz Nery. "E isso é particularmente verdade para a massa que se 'aposenta' mais cedo: os de patentes mais altas ficam até uns 60 anos trabalhando. Então, boa parte do custo [previdenciário] vem dos militares que não alcançam o topo da carreira, porque eles saem aos 40 e poucos anos e vão passar mais tempo 'aposentados' do que em atividade."

Porta-aviões da Marinha brasileira Imagem: Rob Schleiffert/Wikimedia

Outros benefícios

A classe ainda goza de outros benefícios: