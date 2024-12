Em dois anos de Lula 3, STF assume protagonismo em pautas progressistas

Ajuda ao Planalto

Para o Planalto, este protagonismo tem sido conveniente. Com minoria em um Congresso conservador, o governo tem usado a Suprema Corte como o último recurso diante das derrotas sucessivas em pautas de costume no Legislativo. Além disso, nos últimos anos o governo perdeu importantes mecanismos de disputa de poder com o Congresso, como as emendas parlamentares que passaram a ser impositivas e vem ocupando cada vez mais espaço no orçamento.

O primeiro exemplo disso ocorreu com o marco temporal. No fim do ano passado, Lula vetou todas as menções à restrição das demarcações de terras indígenas até 1988. Um mês e meio depois, o Congresso derrubou os vetos e manteve a "alma" do projeto, ao qual o governo era contrário.

Derrota já era esperada. Com documento orientado pela AGU (Advocacia-Geral da União), todos os argumentos foram fundados na inconstitucionalidade, acompanhando o entendimento anterior do STF. Partidos da base entraram com o pedido na Suprema Corte ainda em dezembro. O STF ainda não deliberou.

Neste ano, o veto ao projeto das saidinhas dos presos teve caminho semelhante. No anúncio, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ex-STF, deixou claro que a proibição da saída de presos do regime semiaberto "atenta contra valores fundamentais da Constituição".

Mais uma vez, não adiantou: o Congresso derrubou o veto no fim de maio. Novamente, o resultado já era esperado pelo Planalto, apoiando-se no plano B de que, inconstitucional, a proibição cairá após avaliação de Suprema Corte. A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) já entrou com pedido, que está nas mãos do ministro Edson Fachin.