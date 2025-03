Flávio projeta Lula fraco em 2026 e Bolsonaro com poder de ‘eleger poste’

Sem medo de repetir o PT

Esperar até a data-limite repete a estratégia do PT em 2018. Naquele ano, Lula estava preso e impedido de participar da corrida presidencial. Fernando Haddad, seu vice, virou candidato e perdeu.

Flávio vê diferenças significativas para a tática dar certo desta vez. Ele afirma que o cenário político era negativo para o PT em 2018. A Operação Lava Jato havia levado Lula para a cadeia sob a acusação de corrupção.

O senador afirma que no ano que vem o PT também chega desgastado à eleição. Ele sustenta a projeção dizendo que vários setores estão descontentes com o governo:

Empresários reclamam dos juros altos;

Setor financeiro está pessimista com os gastos elevados;

População sente os efeitos da inflação.

A fraqueza política do governo também entra na conta. O senador cita as dificuldades de articulação do Planalto com o Congresso para aprovar projetos que servirão de bandeira nas eleições.