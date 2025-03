De Daniela Mercury a Weintraub, veja quem processa Eduardo Bolsonaro no STF

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que disse hoje que irá se licenciar do mandato na Câmara, responde a três queixas-crimes, uma ação penal, além de uma investigação e uma notícia-crime com pedido de apreensão de seu passaporte no âmbito do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Deputado anunciou que vai se licenciar para ficar nos EUA. O UOL fez um levantamento dos processos que envolvem o parlamentar no Supremo e estão públicos. Mesmo com a iniciativa, processos contra ele podem seguir em andamento nos casos em que ele já foi citado e tomou conhecimento sobre as ações.

Levantamento não leva em conta outras investigações sigilosas que possam existir envolvendo ele. Parlamentar citou suposto risco de prisão por parte do ministro do STF Alexandre de Moraes para justificar sua permanência nos Estados Unidos, mas não há nenhum indicativo de que isso poderia ocorrer. Mesmo licenciado, ele segue com foro no STF nos casos envolvendo sua atuação enquanto parlamentar.