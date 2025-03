Tribunal de Justiça custou mais que Educação ao Rio de Janeiro em 2024

O gasto com pessoal do tribunal, que são os vencimentos e ressarcimentos, foi de R$ 3,5 bilhões. São 663 juízes, 210 desembargadores e 12.768 servidores, de acordo com os dados do TJ-RJ.

Educação tem mais que o quádruplo de servidores e gastou R$ 600 milhões a menos com funcionários. Com cerca de 62 mil servidores ativos, entre professores e outros cargos, o gasto somado com salários na Educação foi de R$ 2,9 bilhões de fevereiro a dezembro de 2024, segundo o Gesperj (Gestão de Pessoas do Estado do Rio de Janeiro). Trata-se da secretaria com maior número de servidores do governo.

Em 2020, TJ-RJ também teve mais despesas pagas que a Secretaria de Educação. O gasto foi de R$ 4,2 bilhões, contra R$ 3,9 bilhões da pasta.

Custos do tribunal são inflados pelos salários, afirma professor. "O custo do Judiciário é muito alto não só por causa da quantidade de pessoas, mas, principalmente, pelo salário. Quando você pega o salário médio dos Três Poderes, o Judiciário é muito mais alto.", disse Paulo Roberto Feldmann, professor do Departamento de Administração da FEA-USP (Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade da Universidade de São Paulo).

Tetos dos cargos com maiores remunerações do tribunal estão entre os maiores do estado. O teto de pagamento da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) e o TCE-RJ (Tribunal de Contas do Rio de Janeiro), por exemplo, são ligeiramente maiores.