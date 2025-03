Isenção do IR é teste de poder de Hugo Motta na Câmara

A reforma do IR é considerada uma das principais bandeiras do governo Lula. Para Toledo, "é a coisa mais importante do ano, se não do governo", e teria impacto direto no discurso de combate à desigualdade, prometido desde a posse. O projeto beneficiaria cerca de 10 milhões de contribuintes, enquanto atingiria 141 mil pessoas de alta renda, com alíquota efetiva de até 10%. A aprovação da proposta sem desvirtuamentos poderia representar uma vitória política muito importante para o Haddad, em um momento de questionamentos sobre sua gestão.

A definição sobre o relator e os próximos passos do projeto deve avançar após a viagem oficial ao Japão, da qual participarão o presidente Lula, Hugo Motta, Davi Alcolumbre e diversos outros políticos.

Podcast A Hora, com José Roberto de Toledo e Thais Bilenky

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. Na TV, é exibido às 16h. O Canal UOL está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.



Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados.