STF decide que entrevista com fake news pode ser removida se vítima pedir

Entrevista em 1995 motivou ação

A tese foi fixada a partir de um processo envolvendo o Diário de Pernambuco e servirá de parâmetro para casos semelhantes. Trata-se do julgamento de um pedido de indenização do ex-deputado Ricardo Zarattini Filho, que já morreu, contra o jornal por uma entrevista publicada em 1995. O veículo foi condenado.

Acusação sobre o período da ditadura militar. Em 1995, o Diário de Pernambuco divulgou uma entrevista com o delegado Wandenkolk Wanderley, também já morto, que acusou Ricardo Zarattini Filho de participar do atentado a bomba no aeroporto dos Guararapes, no Recife, em 1966, durante a ditadura militar.

A defesa de Zarattini Filho afirmou que a acusação não era verdadeira e cobrou indenização do veículo. O pedido foi julgado procedente pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) e subiu ao Supremo por um recurso do Diário de Pernambuco. No STF, a condenação foi mantida.