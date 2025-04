Advogada presa pelo 8/1 rompeu tornozeleira e está foragida há sete meses

A advogada Edith Christina Medeiros Freire, que chegou a ser presa por envolvimento nos atos golpistas de 8 de Janeiro, rompeu sua tornozeleira eletrônica e está foragida desde 30 de agosto do ano passado.

O que aconteceu

Situação da advogada foi comunicada ao STF pela Vara de Execuções Penais de João Pessoa (PB). Justiça estadual encaminhou no último dia 10 de abril relatório sobre a situação dos réus do 8 de Janeiro que moram na capital do estado e estão tendo que cumprir medidas cautelares. Além dela, há outros três réus da capital que são considerados foragidos.

Dos quatro foragidos, três estão com mandado de prisão em aberto. Ordens foram expedidas pelo gabinete do ministro do STF Alexandre de Moraes. Mandado de prisão da advogada foi expedido em agosto do ano passado. Além dela, também há um mandado de prisão em aberto para o blogueiro Marinaldo Adriano Silva Lima, expedido em fevereiro deste ano.