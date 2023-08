Centenas de pessoas fogem das enchentes causadas por supertufão nas Filipinas

A assessoria de imprensa do governo provincial publicou em sua página no Facebook fotos de casas inundadas no município de Aparri.

Um total de 388 pessoas foram retiradas de quatro cidades de Cagayan enquanto as águas subiam em outras cidades, disse Rapsing.

Também houve cortes de energia na província de 1,2 milhão de habitantes devido à queda de linhas, mas não houve danos ou indícios de danos graves, acrescentou.

Na manhã de domingo, Saola estava se movendo para o sul da costa leste de Luzon, e o serviço meteorológico disse que permaneceria sobre o mar sem atingir a costa novamente.

As equipes de resgate nas províncias orientais de Isabela e Aurora, ao sul de Cagayan, disseram à AFP que não houve relatos de danos ou vítimas nesses locais.

Segundo o serviço meteorológico, a principal ameaça são as fortes chuvas que podem provocar inundações ou deslizamentos de terra.