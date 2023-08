Brasileiro é preso nos EUA por suspeita de furtar R$ 8,7 milhões em hotel

As vítimas afirmam que não conheciam o suspeito. Segundo a investigação, elas nunca tiveram contato com o rapaz, mas há a suspeita que ele teria planejado o crime com antecedência. No dia 9 de maio, ele teria se aproximado delas após jantar no hotel e mandar a cobrança para o quarto onde elas estavam hospedadas.

Ele teria enganado um funcionário do hotel. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o brasileiro disse para um recepcionista que era hóspede do quarto das vítimas e tinha esquecido sua chave. Castro teria respondido a algumas perguntas de segurança e, em seguida, foi liberado para subir até a habitação.

O brasileiro é suspeito de furtar seis malas das vítimas. Imagens de câmera de segurança mostram o brasileiro no elevador com os pertences que seriam das brasileiras. Elas não estavam no quarto no momento da ação, mas notificaram a equipe do hotel assim que notaram a ausência da bagagem, diz o Departamento de Justiça.

Imagens de câmera mostram homem que seria Jobson dentro de um elevador do hotel com malas das vítimas Imagem: Departamento de Justiça dos EUA

Ele teria dito que estava 'feliz' com a venda das joias

O brasileiro vendeu joias uma semana depois. De acordo com o FBI e investigadores da polícia de Beverly Hills, Castro teria viajado a Miami após acertar por mensagens no Instagram a venda de um colar de diamantes e um relógio de luxo. Ele recebeu US$ 50 mil (R$ 244.000) por ambos os acessórios em 18 de maio.