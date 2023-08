'Levem o que puderem': o que explica onda de saques que apavora a Argentina

23/08/2023 - Policiais montam guarda depois que moradores locais tentaram saquear supermercado em Bariloche Imagem: Carlos Barria/Reuters

Em que contexto ocorrem os ataques?

Inflação e índice de pobreza. Com uma das inflações mais altas do mundo — mais de 100% em comparação ao mesmo período no ano anterior —, a Argentina vê o índice de pobreza chegar a 40%.

Uma desvalorização de 21% foi acordada com o Fundo Monetário Internacional para desbloquear os desembolsos de um programa de crédito de US$ 44 bilhões (R$ 217 bilhões na cotação atual), disse o ministro da Economia e candidato presidencial pró-governo, Sergio Massa.

Seguiu-se também uma enxurrada de reclamações da população após a revisão dos preços em 30%. O custo de vida também deve se elevar entre agosto e setembro.