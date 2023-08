'Caso Rubiales' e a revolta da Espanha contra o machismo 'de sempre'

A polêmica no caso do beijo forçado de Luis Rubiales mostra, de acordo com especialistas, que o machismo não tem mais lugar na Espanha - um país referência no âmbito do feminismo.

"Um beijinho consentido é para me tirar daqui?" questionou na sexta-feira (25) o presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), incrédulo perante o escândalo desencadeado pelo beijo que deu na boca da jogadora Jenni Hermoso na celebração pela vitória da seleção espanhola na Copa do Mundo, em Sydney, no dia 20 de agosto.

Durante um discurso, Rubiales atacou o "falso feminismo" e afirmou que esta era "uma lição de vida" para suas três filhas presentes na plateia do auditório, composta principalmente por homens, que o aplaudiram apesar da enxurrada de críticas e dos pedidos para deixar a direção do time.