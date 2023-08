Elon Musk suspende proibição de anúncios políticos no X, antigo Twitter

Musk, que comprou a rede social no ano passado, permitiu em novembro que Trump entrasse no X, mas o ex-presidente manteve-se afastado da plataforma, optando por interagir com seus apoiadores em sua própria rede, a Truth Social, que tem uma audiência muito menor.

O X informou que está ampliando suas equipes de segurança e eleições, para se concentrar na luta contra a manipulação da plataforma, e que irá proporcionar um centro digital no qual os anúncios políticos poderão ser revisados.

Musk reduziu drasticamente sua equipe após comprar o Twitter, o que gerou dúvidas sobre a sua capacidade de moderar o conteúdo e funcionar de forma confiável.