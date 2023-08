Opositor nacionalista Girkin anuncia candidatura presidencial na Rússia

O nacionalista preso Igor Girkin anunciou, nesta quinta-feira (31), a sua candidatura à presidência russa em 2024 para substituir Vladimir Putin, a quem considera "muito gentil" para ser alguém que diz não se deixar "levar pelo nariz" pelos ocidentais.

"Acho que sou mais competente em assuntos militares do que o presidente em exercício", disse no Telegram o ex-apoiador do Kremlin, de 52 anos, que se tornou um crítico virulento do poder após a ofensiva na Ucrânia, a qual apoia, mas considera que está sendo conduzida de maneira errada.

Preso em julho, no início de uma repressão do governo às mídias nacionalistas russas, Girkin aguarda julgamento atrás das grades por "apelos públicos a atividades extremistas". Ele pode pegar até cinco anos de prisão, o que poderá prejudicar suas ambições eleitorais se for condenado.