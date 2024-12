Várias contas do OnlyFans são suspeitas de abuso sexual de crianças, diz investigador

Em resposta às descobertas desta história, uma porta-voz do OnlyFans afirmou que a empresa tem uma "abordagem de tolerância zero" em relação a material de abuso sexual infantil na plataforma e tem "processos rigorosos de integração para garantir que todos os criadores tenham mais de 18 anos". O OnlyFans trabalha em estreita colaboração com o NCMEC para "investigar minuciosamente todas as denúncias que recebem de outras pessoas sobre nossa plataforma", disse a porta-voz.

Ela não respondeu a uma pergunta sobre por que as 26 contas foram retiradas do ar somente depois que Richardson as denunciou.

O OnlyFans disse que examina todo o conteúdo e remove e denuncia rapidamente qualquer material suspeito de abuso sexual infantil quando detectado. A empresa tem uma "equipe de pré-verificação" que usa tecnologia para detectar conteúdo que é "extremamente provável que seja uma criança", disse a presidente-executiva Keily Blair, em um discurso em agosto.

O OnlyFans investe pesadamente em moderação de conteúdo, disse Blair, o que permite que ele "se concentre em manter a comunidade segura e manter a comunidade somente para adultos". O OnlyFans também afirma que todo o conteúdo é revisado por moderadores humanos.

A porta-voz observou que o próprio OnlyFans fez 347 denúncias ao NCMEC em 2023, "muito menos do que os milhões de casos que são denunciados por outras plataformas de redes sociais em que os usuários podem permanecer anônimos e onde o conteúdo não é moderado".

Os 4,1 milhões de criadores de conteúdo do OnlyFans normalmente vendem imagens e vídeos explícitos por uma taxa de assinatura mensal, além de pagamentos únicos. A empresa fica com um quinto da receita. As assinaturas efetivamente colocam paywalls em torno de quase todas as contas do OnlyFans, tornando o site difícil de ser examinado.