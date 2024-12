Israel rebate críticas sobre dificuldade para entrada de ajuda humanitária em Gaza

A Oxfam e outras organizações humanitárias internacionais têm sido "continuamente impedidas de fornecer ajuda vital" no norte de Gaza desde 6 de outubro, quando Israel intensificou os seus bombardeios, detalhou a ONG.

"Estima-se que milhares de pessoas ainda estejam isoladas, mas com o acesso humanitário bloqueado, é impossível contabilizá-las", lamenta a Oxfam. "No início de dezembro, as organizações humanitárias que trabalham em Gaza receberam chamados de pessoas vulneráveis, presas em casas ou abrigos com falta de água e alimentos", acrescentou a organização.

O ataque do Hamas em outubro de 2023 resultou na morte de mais de 1.200 pessoas do lado israelense, a maioria delas civis, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais.

Em retaliação, mais de 45 mil palestinos foram mortos na campanha militar israelense, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza do governo do Hamas, considerados confiáveis ??pela ONU. Pelo menos 58 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas neste território palestino, palco de mais de 14 meses de guerra contra Israel, onde 107.713 pessoas também ficaram feridas desde o início da guerra.

(Com AFP)