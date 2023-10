Hamas anuncia libertação de refém israelense e duas crianças

O braço armado do movimento islamita palestino Hamas anunciou nesta quarta-feira (11) que libertou uma refém israelense e seus dois filhos, que teriam sido capturados na ofensiva do último sábado contra Israel. Canais de TV israelenses, no entanto, desmentiram essa versão.

Procurado pela AFP, o Exército de Israel respondeu que estava verificando a informação. Um vídeo divulgado pelo canal de TV do Hamas mostra uma mulher vestindo uma camisa azul, juntamente com duas crianças e três homens armados, afastando-se de uma área de arame farpado que parece ser a cerca erguida por Israel em torno da Faixa de Gaza.

A TV pública de Israel informou posteriormente que as imagens são de pessoas "que nunca foram levadas para Gaza". Segundo a imprensa local, o vídeo mostra Avital Aladjem, moradora do kibutz Holit, que, segundo contou em entrevistas, foi levada à força no sábado, com os dois filhos de um vizinho, até a fronteira com a Faixa de Gaza, mas um grupo de homens do Hamas a libertou com as crianças mais tarde.