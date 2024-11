Antivacina e conspiracionista: quem é o Kennedy à frente da Saúde nos EUA

Com formação de elite, é ambientalista e ativista antivacina. Bacharel na Universidade de Harvard e doutor em direito pela London School of Economics, o candidato sempre advogou pela defesa do meio ambiente, indígenas e fontes de energia renováveis. Desde 2005, ele espalha desinformação sobre vacinas e imunizantes.

RFK Jr. é considerado um "conspiracionista". Várias vezes ele já comparou a vacinação com um "holocausto" e mentiu dizendo que os imunizantes "causam autismo" em crianças. Em 2021, o Instagram suspendeu a conta dele por "repetidamente compartilhar informações falsas sobre a covid-19".

Afastamento de Clã Kennedy se deu por declarações na pandemia. Em um discurso de 2022, RFK Jr. sugeriu que as medidas de distanciamento promovidas pelo governo de Joe Biden deixavam os americanos com menos liberdade do que judeus na Alemanha nazista. As falas não foram bem recebidas pelo resto da família, que publicou uma carta de repúdio. Mais tarde, ele se desculpou.

Disse que verme comeu parte de seu cérebro, em 2012. RFK Jr. afirmou em um depoimento que descobriu que um parasita entrou em sua cabeça, comeu parte de seu cérebro e morreu espontaneamente. Ao New York Times, ele afirmou que não teve sequelas e, ainda brincou com a situação no X, se oferecendo para "comer mais 5 vermes cerebrais e ainda assim vencer o presidente Trump e o presidente Biden em um debate".

"América grande e saudável novamente", diz Trump

Presidente eleito disse estar "animado em anunciar" RFK Jr. como Secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. "O Sr. Kennedy restaurará essas agências às tradições da Pesquisa Científica Padrão Ouro e faróis de transparência, para acabar com a epidemia de Doenças Crônicas e tornar a América Grande e Saudável Novamente", escreveu em publicação na Truth Social.