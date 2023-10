Ator Burt Young, companheiro de 'Rocky', morre aos 83 anos

O ator americano Burt Young, ex-lutador indicado ao Oscar por seu destaque no papel como amigo de "Rocky" Balboa na famosa franquia, morreu aos 83 anos.

A filha de Young, Anne Morea Steingieser, confirmou nesta quinta-feira (19) a morte ao New York Times, que informou que o ator morreu em Los Angeles no dia 8 de outubro.

Depois de vários pequenos papéis na televisão e no cinema, inclusive um em "Chinatown", de Roman Polanski, Young foi escalado para o papel do corajoso companheiro Paulie no drama "Rocky", de 1976, escrito por Stallone e dirigido por John G. Avildsen.