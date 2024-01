Propagação regional do conflito entre Israel e Hamas é improvável a curto prazo, dizem especialistas

Na terça-feira (2), o número dois do movimento islamista Hamas Saleh Al Aruri, de 57 anos, morreu em um ataque executado em um subúrbio do sul de Beirute, reduto do movimento xiita Hezbollah.

Tanto o Líbano quanto o Hamas e um funcionário americano acusaram Israel de envolvimento na morte de Aruri, mas Israel não assumiu a responsabilidade.

Em outra ocorrência, o Irã, aliado do Hamas e Hezbollah, acusou Israel e os Estados Unidos pela dupla explosão que deixou ao menos 84 mortos durante as homenagens no quarto aniversário da morte do general da Guarda Revolucionária iraniana Qassem Soleimani. Ele foi assassinado em um ataque americano em 3 de janeiro de 2020.

Washington afirmou que os "Estados Unidos não estiveram envolvidos de nenhuma forma" e que não tinham "nenhuma razão" para acreditar no envolvimento de Israel.

Em um comunicado que acaba de ser divulgado nesta quinta-feira (4), o grupo Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque.

Iraque e a organização paramilitar pró-Irã Hashd Al Shaabi também atribuíram aos EUA um ataque com drones em Badgá que matou um de seus alto oficiais militares nesta quinta-feira.