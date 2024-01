Linguagem de Trump acende alertas sobre possível novo mandato

"E, para aqueles que foram injustiçados e traídos, eu sou sua revanche", disse Trump, que ainda insiste, sem apresentar provas e fundamentos, em que a eleição de 2020 perdida para Joe Biden foi-lhe roubada.

Alguns meses depois, foi mais específico.

"Nomearei um verdadeiro procurador especial para perseguir o presidente mais corrupto da história dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e toda a criminosa família Biden", disse Trump em junho.

"Aniquilarei totalmente o Estado profundo, e sabemos quem eles são", declarou Trump, referindo-se ao que muitos conservadores consideram uma conspiração de autoridades de esquerda que supostamente controlam o poder nos bastidores.

- "Vermes" -

Seus opositores pedem que seja mais cuidadoso com as palavras e lembram que o primeiro mandato de Trump terminou com uma invasão ao Capitólio por parte de centenas de seus partidários que tentavam impedir o Congresso de validar a vitória do democrata Joe Biden.