Facebook, a 'revolucionária' rede social que mudou o mundo completa 20 anos

O Facebook esteve em voga com a adição de "grupos", que permitem formar comunidades com base em interesses comuns, e ganhou popularidade com as funções do Marketplace para comprar, ou vender produtos.

Enberg considera a compra do Instagram em 2012 uma das melhores decisões do Facebook, como parte da mudança para os smartphones. A medida eliminou um rival, proporcionou uma nova plataforma para publicidade e atraiu jovens usuários que estavam perdendo o interesse na antiga rede.

Hoje, mais da metade dos usuários do Facebook tem entre 18 e 34 anos, segundo pesquisas do DataReportal. O nível de envolvimento dos usuários continua sendo, no entanto, difícil de medir.

"Entro muito pouco no Facebook, mas o que posto no Instagram automaticamente aparece no Facebook", diz Milanesi.

"Portanto, certamente sou contado como 'ativo' (...) Os números podem não refletir a realidade", acrescenta.

