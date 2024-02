Secretário de Defesa dos EUA retomará funções nesta 3ª após hospitalização

"Não se espera que o atual problema na bexiga altere sua recuperação total planejada" e "seu prognóstico de câncer continua excelente", explicou a equipe médica.

O estado de saúde de Austin está sob escrutínio após várias hospitalizações recentes devido ao câncer de próstata, que ele manteve em segredo.

No domingo, Austin foi transferido para o Centro Médico Militar Nacional Walter Reed e à noite foi internado na unidade de terapia intensiva do mesmo.

Segundo o Pentágono, a subsecretária de Defesa, Kathleen Hicks, "assumiu as funções e responsabilidades" de Austin.

O secretário de Defesa pediu desculpas no início deste mês após duras críticas por manter em segredo as hospitalizações anteriores. Ele disse que ainda estava se recuperando, que suas pernas doíam e que usava um carrinho de golfe para se deslocar dentro do Pentágono.

As ausências do chefe do Pentágono ocorrem em um momento em que os Estados Unidos enfrentam uma espiral de crises no Oriente Médio, com ataques quase diários de combatentes apoiados pelo Irã contra as forças americanas no Iraque e na Síria.