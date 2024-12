Mulheres cobram direitos iguais na Síria após queda de Assad

Por Orhan Qereman

QAMISHLI, Síria (Reuters) - Milhares de mulheres fizeram uma manifestação na cidade de Qamishli, no nordeste da Síria, nesta segunda-feira, para exigir que os novos governantes islâmicos de Damasco respeitem os direitos das mulheres e condenem as campanhas militares apoiadas pela Turquia nas regiões do norte lideradas pelos curdos.

Muitas das manifestantes agitaram a bandeira verde das Unidades de Proteção da Mulher (YPJ), uma afiliada da milícia das Unidades de Proteção do Povo Curdo (YPG) que a Turquia considera uma ameaça à segurança nacional e quer que seja dissolvida imediatamente.