Diamantes sintéticos estão mais brilhantes e podem evitar até guerras

Os diamantes brilham da mesma forma, mas há diferenças importantes: as gemas naturais têm bilhões de anos, enquanto as pedras de laboratório são novas e custam menos da metade.

As gemas sintéticas estão transformando o mercado mundial de diamantes, avaliado em US$ 89 bilhões de dólares (cerca de R$ 440 bilhões) especialmente na cidade de Surat, no oeste da Índia, onde 90% dos diamantes do mundo são lapidados e polidos.

No laboratório de Smit Patel, "sementes" de diamantes de cristal são colocadas em reatores que reproduzem a alta pressão do subsolo.