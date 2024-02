Por que o Ano do Dragão na China virou uma treta com o Ocidente

A cada Ano Novo Lunar, a China celebra seu próximo signo do zodíaco. Este ano é o Ano do Dragão, ou mais precisamente, o "Ano do Loong", como a mídia estatal chinesa vem chamando. Eles destacam que o termo "loong" reflete melhor a criatura reverenciada na cultura chinesa, diferente da imagem ocidental de um dragão feroz.

Enquanto os dragões ocidentais são frequentemente retratados como criaturas temíveis, ferozes e que cospem fogo, os "loongs" chineses são vistos como mais benevolentes e símbolos de fortuna. Esta mudança na nomenclatura reflete os esforços para distinguir as culturas orientais e ocidentais.

Dragões têm uma importância central na cultura chinesa, sendo vistos como guardiões dos imperadores e símbolos de prosperidade. Alguns casais buscam ter filhos no Ano do Dragão, acreditando que trarão boa sorte.